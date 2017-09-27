国际油市：布兰特原油小涨接近26个月高位，市场担忧供应

路透雅加达9月27日 - 布兰特原油价格周三上涨，距上日触及的26个月高位不远，土耳其此前威胁要切断源自伊拉克库尔德地区的原油出口。

0240 GMT，布兰特原油期货11月合约上涨0.21美元，或0.4%，报每桶58.65美元；周二收低1%，当日稍早一度触及2015年7月以来最高位59.49美元，较2017年低位高出逾34%。

美国原油期货11月合约涨0.24美元，或0.5%，报每桶52.12美元，周二触及五个月高位52.43美元后收跌0.7%。

“展望未来，油价将可能持续获得支撑，供应中断加上全球需求稳固，将可能继续提振油价，”澳新银行在研究报告中称，其中指的是大西洋天气恶劣导致美国供应受到干扰。

根据消息人士和路透航运数据，达美航空旗下Monroe Energy位于宾夕法尼亚州Trainer的日产能18.5万桶的炼厂的原油供应耗尽，原因是飓风何塞(Jose)和Maria导致海运受阻。

美国能源资料协会(EIA)将于周三稍晚公布库存周报。周二公布的路透调查显示，美国上周原油库存料连续第四周增加，成品油库存则可能减少。

土耳其总统埃尔多安周二再度威胁称，将切断一条运能达50-60万桶/日、从伊拉克北部至土耳其Ceyhan港口的输油管道。

这项威胁，以及石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国每日减产180万桶，引发了对供应收紧的担忧。(完) (编译 王琛/王兴亚；审校 白云/张涛)