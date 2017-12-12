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国际油市：布兰特原油涨至2015年中来高位，受北海一输油管线关闭影响
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2017年12月12日 / 早上6点21分 / 2 天前

国际油市：布兰特原油涨至2015年中来高位，受北海一输油管线关闭影响

1 分钟阅读

路透新加坡12月12日 - 布兰特原油价格周二跳涨1.5%至2015年中以来最高位，此前英国福尔蒂斯(Forties)北海输油管线关闭，对油市供应造成严重影响，而石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动本已令油市收紧。

0556 GMT，指标布兰特原油期货上涨0.94美元或1.5%，报每桶65.63美元。

这是布兰特原油期货价格自2015年6月以来首次涨超65美元。

美国原油期货涨0.42美元或0.7%，报每桶58.41美元。

“布兰特原油冲高...因为有消息称北海福尔蒂斯(Forties)输油管线将关闭“几周”，因之前在管线上发现裂缝，”期货经纪商OANDA驻新加坡的资深市场分析师Jeffrey Halley说，“该管线...是支撑布兰特指标油价的一个重要组成部分。”

福尔蒂斯输油管线在发现有裂缝后于周一关闭。这是英国最大的管线，每日输送能力为45万桶。

“市场反应表明，在紧俏的市场，任何供应面事件都会很快反应在价格上涨中，”澳新银行表示。

布兰特原油价格上涨令其对西德克萨斯中质油(WTI)价格的升水扩大至每桶7美元上方，创2015年5月以来最高升水，也高于上周的5美元左右，使得美国原油出口更有利可图。(完) (编译 王琛/汪红英；审校 艾茂林/张荻)

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