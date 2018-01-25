国际油市：布兰特原油自2014年来首次触及71美元，因美元持续走贬

路透新加坡1月25日 - 布兰特原油价格周四自2014年以来首次触及每桶71美元，因美元持续贬值，且石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯领头的减产行动继续进行之际，美国原油库存连续第10周下降。

指标布兰特原油期货日内一度触及2014年12月初以来最高的每桶71.05美元高位，0801 GMT回落至每桶70.86美元，但仍较上日收盘价涨0.32美元或0.5%。

美国原油期货一度攀升至每桶66.35美元，亦为2014年12月初以来最高位，之后跌至66.14美元，仍较上日结算价高出0.8%。

两个指标原油合约自去年中以来均涨近60%。

石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等产油国的减产举措也支撑了油价。

“减产、美元下跌、库存继续下降，这些因素共同推高了(原油)价格，”期货经纪机构AxiTrader首席市场策略师Greg McKenna表示。

能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，1月19日止当周，美国原油库存C-STK-T-EIA下降110万桶至4.1158亿桶。这是2015年2月以来最低。

外汇市场方面，美元兑一篮子其他主要货币触及2014年12月以来最低水准。

整体看涨的油市面临美国产量增加的问题。美国产出正逐步逼近每日1,000万桶，上周达到988万桶。

美国产出自2016年中以来已增长逾17%，现在与主要出口国沙特处在同一水平。(完) (编译 王琛/刘秀红；审校 王洋)