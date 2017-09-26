国际油市：布兰特原油触及26个月高位，土耳其威胁切断库尔德输油管道

路透东京9月26日 - 油市周二稍事喘息，此前布兰特原油跃升至26个月高位，因土耳其威胁切断伊拉克库尔德地区通往其它地区的输油管道。

土耳其总统埃尔多安周一威胁切断伊拉克北部原油向外输送管道，给举行独立公投的库尔德(库德)自治地区施加更大压力。

这条通往土耳其Ceyhan港口的管道，每日输送的原油基本为50万桶至60万桶。若切断这个供应来源，加上石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国减产180万桶/日，市场担忧油市供应趋紧。

伊拉克政府已经表示，将不会与库尔德地区政府就独立公投结果进行谈判。

“产油国对于联合减产协议的执行度很高，再加上有关土耳其回应库尔德独立公投的消息，都帮助推高了油价。”三菱UFJ研究咨询公司的资深分析师Tomomichi Akuta说道。

0621 GMT，布兰特原油期货11月合约微涨0.01美元至每桶59.03美元，稍早曾升至59.49美元，为2015年7月10日以来最高位。

美国原油期货11月合约下跌0.10美元至每桶52.12美元，稍早曾触及五个月高位52.43美元。

美国西德克萨斯中质油(WTI)与布兰特原油的价差CL-LCO1=R扩大至7.17美元，为2015年8月以来最宽。（完） (编译 王兴亚/高琦 审校 艾茂林/白云)