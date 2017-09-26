FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
国际油市：布兰特原油触及26个月高位，土耳其威胁切断库尔德输油管道
频道
专题
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
中共十九大
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
深度分析
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
深度分析
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#货币新闻
2017年9月26日 / 早上6点57分 / 25 天内

国际油市：布兰特原油触及26个月高位，土耳其威胁切断库尔德输油管道

1 分钟阅读

路透东京9月26日 - 油市周二稍事喘息，此前布兰特原油跃升至26个月高位，因土耳其威胁切断伊拉克库尔德地区通往其它地区的输油管道。

土耳其总统埃尔多安周一威胁切断伊拉克北部原油向外输送管道，给举行独立公投的库尔德(库德)自治地区施加更大压力。

这条通往土耳其Ceyhan港口的管道，每日输送的原油基本为50万桶至60万桶。若切断这个供应来源，加上石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国减产180万桶/日，市场担忧油市供应趋紧。

伊拉克政府已经表示，将不会与库尔德地区政府就独立公投结果进行谈判。

“产油国对于联合减产协议的执行度很高，再加上有关土耳其回应库尔德独立公投的消息，都帮助推高了油价。”三菱UFJ研究咨询公司的资深分析师Tomomichi Akuta说道。

0621 GMT，布兰特原油期货11月合约微涨0.01美元至每桶59.03美元，稍早曾升至59.49美元，为2015年7月10日以来最高位。

美国原油期货11月合约下跌0.10美元至每桶52.12美元，稍早曾触及五个月高位52.43美元。

美国西德克萨斯中质油(WTI)与布兰特原油的价差CL-LCO1=R扩大至7.17美元，为2015年8月以来最宽。（完） (编译 王兴亚/高琦 审校 艾茂林/白云)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below