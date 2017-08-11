国际油市：布兰特原油跌至两周低位，因供应过剩忧虑挥之不去

路透首尔8月11日 - 原油价格周五下跌近1%，触及两周低位，因为尽管美国原油库存降幅超过预期，但挥之不去的供应过剩忧虑仍令油价承压。

此外，投资者还密切关注美国和朝鲜间紧张局势升级给市场带来的广泛影响。

0524 GMT，布兰特原油期货报每桶51.42美元，较上日收盘价下跌0.48美元或0.92%，这是7月27日以来的最低位。

美国原油期货跌0.44美元或0.91%，报每桶48.15美元，触及7月26日以来低位。

油价周四触及两个半月高位，但终场因供应过剩忧虑持续而收低约1.5%，其中美国原油价格跌回每桶50美元下方。

“原油价格未能守住近期涨幅，情绪紧张的市场开始质疑近期库存的下降...供应面问题也在压制油价，数据显示，利比亚7月产量触及今年年内最高位，”澳新银行在报告中称。

官方数据显示，截至8月4日的当周，美国原油库存急降650万桶，因炼厂将开工率提高至12年最高水平，以满足强劲需求。 但市场对能否消费掉足够多的原油以结束全球供应过剩仍持怀疑态度。OPEC周四公布产量再次上升，即便它同时也提高了对2018年原油需求的展望。

OPEC援引第三方来源的数据称，该组织7月份产油量增加17.3万桶/日，至3,287万桶/日。(完) (编译 高琦/张若琪 审校 张荻/于春红)