FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
18 天内
国际油市：库存攀升打压燃料油裂解价差脱离10日高位
#中国进出口
#半岛局势
#脱欧
#图片精选
频道
专题
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
半岛局势
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
国际财经
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
深度分析
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年7月21日 / 中午12点15分 / 18 天内

国际油市：库存攀升打压燃料油裂解价差脱离10日高位

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透新加坡7月21日 - 燃料油裂解价差脱离周四创下的10日高位，行
业消息人士称因阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的库存上升。不过由于
残渣燃料油的结构性产量下降，且夏季电力燃料油需求坚挺，下行空间料
有限。
    
    洲际交易所(ICE)8月鹿特丹驳船燃料油较布兰特原油的裂解价差较前
一日结算价每桶上升约0.20美元，0900GMT时报每桶贴水约0.05美元。
    
    周五的日内交易中，8月亚洲180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差<F
O180SGCKMc1>较前一日下跌0.13美元至每桶负0.68美元。
    
    周四180-cst燃料油裂解价差升至10日高位，未受新加坡燃料油库存
上升的影响。
    
    自6月初前后以来裂解价差稳步上升，因市场担心供应将趋紧，主要
枢纽库存下降，且季节性需求不断增强。这令燃料油裂解价差在接近6月
底时达到了数年来的高位。

    PJK的最新数据显示，最新一周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普枢纽地
区的精炼油库存上升13.5万吨达到574万吨。
    
    这一上升主要是由燃料油所推动。数据显示燃料油的库存增长26.2万
吨至109万吨。
    
    PJK的Patrick Kulsen表示，燃料油库存较前一周大增32%，达到近三
个月高位，因该地区未向亚太市场出口船货。
    
    周四公布的官方数据显示，7月19日当周新加坡陆上燃料油库存上升4
%或12.8万吨，至一个月高位340万吨。
    
    普氏窗口中周五报告达成一笔380-cst燃料油交易。
    
    Coastal以每吨较新加坡报价升水0.60美元的价格，从摩科瑞购入2万
吨船期为8月5-9日的380-cst燃料油。(完) (编译 王洋; 审校 徐文焰)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below