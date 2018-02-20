国际油市：指标油价走势分歧，美国原油价格上扬而布兰特下滑

路透新加坡2月20日 - 国际指标油价周二走势分歧，美国原油期货价格上扬，因来自加拿大的石油流量减少，而布兰特原油价格则是下跌。

0518GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)报每桶62.38美元，上涨0.70美元，或1.1%。

交易员称，WTI价格上涨是因为来自加拿大Keystone油管的输油量减少，降低了流入美国的供油。Keystone油管因漏油问题，自去年底以来持续以低于运能水准运作。

布兰特原油回落，因亚洲股市回落且美元上扬。

布兰特原油期货报每桶65.48美元，较上日收盘价跌0.19美元或0.3%。

WTI较布兰特原油的贴水CL-LCO1=R周二大幅缩小至每桶3.22美元左右，2017年末则超过7美元。

总体来看，石油输出国组织(OPEC)减产仍给油市带来有力支撑。

OPEC秘书长巴尔金都周一表示，该组织1月减产协议的执行率为133%；去年为107%。

巴尔金都补充称，2018年全球石油需求估计增长160万桶/日。

“OPEC和俄罗斯继续支持今年年底到期的减产协议。而且他们向市场保证，一旦减产协议到期，产量增加将有序进行，”澳洲Rivkin Securities投资分析师William O‘Loughlin表示。

但美国产量激增有可能削弱OPEC的减产效果。

上周，美国活跃钻机数量连续第四周增加，达到798座，表明美国原油产量可能进一步增加。目前美国原油日产量达到创记录的1,027万桶。(完) (编译 蔡美珍/张涛；审校 汪红英)