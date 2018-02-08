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February 8, 2018 / 10:41 AM / in 2 days

国际油市：新加坡燃料油库存上升，市场人气转弱

1 分钟阅读

    路透新加坡2月8日 - 贸易消息人士称，周四新加坡燃料油库存上升
对亚洲燃料油市场人气构成压力，拖累跨月价差、裂解价差和现货价差。
    
    经纪消息人士称，380-cst燃料油3月/4月跨月价差周四转至正价差约
0.30美元/吨，前一日为每吨逆价差约0.10美元。
    
    新加坡国际企业发展局(IES)周四的数据显示，截至2月7日止当周，
新加坡陆上燃料油库存连续第四周攀升，上升6%至2018年高位2,378.2万
桶(约355万吨)。
    
    当周新加坡的燃料油净进口升至88.4万吨，比前一周高出41%。
    
    数据显示过去一周，新加坡燃料油进口处在五周高位164.5万吨，出
口则处在八周高位76.1万吨。
    
    相比上年同期，陆上燃料油库存下降0.2%。
    
    数据显示，当周新加坡对日本的燃料油净出口为各国中最多，达到9.
3万吨，其次是对中国的出口，为8.5万吨，接下来是对马来西亚出口6.8
万吨。
   
    对日本的净出口量达到2017年1月11日以来最高的一周。
    
    数据显示，新加坡来自俄罗斯的净进口最多，为65.8万吨，其次是意
大利的14.8万吨，以及荷兰的14万吨和泰国的6.2万吨。
    
    2月7日止当周自俄罗斯的净进口创下51周高位。
    
    普氏窗口中未报告有船货交易，这是本月第四次未见成交。(完) (编译 王洋; 审校 戴素萍)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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