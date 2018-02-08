国际油市：新加坡燃料油库存上升，市场人气转弱

路透新加坡2月8日 - 贸易消息人士称，周四新加坡燃料油库存上升 对亚洲燃料油市场人气构成压力，拖累跨月价差、裂解价差和现货价差。 经纪消息人士称，380-cst燃料油3月/4月跨月价差周四转至正价差约 0.30美元/吨，前一日为每吨逆价差约0.10美元。 新加坡国际企业发展局(IES)周四的数据显示，截至2月7日止当周， 新加坡陆上燃料油库存连续第四周攀升，上升6%至2018年高位2,378.2万 桶(约355万吨)。 当周新加坡的燃料油净进口升至88.4万吨，比前一周高出41%。 数据显示过去一周，新加坡燃料油进口处在五周高位164.5万吨，出 口则处在八周高位76.1万吨。 相比上年同期，陆上燃料油库存下降0.2%。 数据显示，当周新加坡对日本的燃料油净出口为各国中最多，达到9. 3万吨，其次是对中国的出口，为8.5万吨，接下来是对马来西亚出口6.8 万吨。 对日本的净出口量达到2017年1月11日以来最高的一周。 数据显示，新加坡来自俄罗斯的净进口最多，为65.8万吨，其次是意 大利的14.8万吨，以及荷兰的14万吨和泰国的6.2万吨。 2月7日止当周自俄罗斯的净进口创下51周高位。 普氏窗口中未报告有船货交易，这是本月第四次未见成交。(完) (编译 王洋; 审校 戴素萍)