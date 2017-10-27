国际油市：沙特和俄罗斯支持延长减产令油价涨2%，布兰特原油升穿60美元

* 布兰特原油升穿每桶60美元，为2015年7月来首次

* OPEC秘书长称沙特和俄罗斯的表态消除了下月OPEC会前的“迷雾”

* 美国活跃钻机本周增加，但连续第三个月下降

路透纽约10月27日 - 油价周五跳涨约2%，全球指标布兰特原油升穿每桶60美元，因全球主要产油国支持延长协议和美元从三个月峰值回落，支撑油价。

石油输出国组织(OPEC)秘书长表示，沙特和俄罗斯宣布支持延长OPEC牵头的减产协议九个月。OPEC下次政策会议将在11月30日举行。限产协议目前的到期时间是明年3月。

布兰特原油期货上涨1.14美元，或1.9%，收报每桶60.44美元，盘中高见60.53美元，此为2015年7月来最高，较6月触及的2017年低位高出逾35%。

美国原油期货上升1.26美元，或2.4%，报每桶53.90美元，盘中触及3月初来最高53.98美元。

布兰特原油本周上涨4.6%，连涨第三周。美国原油周线上升4.7%。

美元指数缩减稍早涨幅，此前彭博报导，美国总统特朗普倾向任命美联储理事鲍威尔为下任美联储主席。

数据显示，本周美国活跃钻机增加1座至737座，但本月减少13座，为2016年5月来最大降幅。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)