国际油市：沙特阿美旗下贸易公司求购大量船货，柴油现货价差或走升

路透新加坡8月8日 - 贸易消息人士周二称，亚洲柴油现货价差可能走坚，因沙特阿美旗下的贸易公司在现货市场上求购大量柴油。

贸易商称，Aramco Trading Company正在求购140万桶含硫500ppm的8月-9月船货，可能是为了满足国内夏季需求，或是因为国内供给短缺。

Emirates General Petroleum Corp (Emarat)通过招标求购5.5万吨9月船期的航煤。招标截至8月14日，投标有效期截止到8月16日。

两家日本炼厂周二表示，由于台风的原因停止了他们位于日本东部炼厂的装运活动。

JXTG Nippon Oil & Energy Corp的一位发言人称，该公司暂停在Sendai和Negishi炼厂的输送活动。而Cosmo Energy则已暂停在Chiba炼厂的输送活动。

不过一家日本炼厂的消息人士表示，预计这对油品出口的影响很小，称国内油品的运输或受到影响，但通常用于出口的中程或大型油轮的运输不会受到影响。

中国7月原油日进口量降至1月来最低，因在今年早些时候大肆采购之后进口炼厂依赖于高企的库存，还有就是炼厂减少了产量。

海关总署周二的数据显示，7月中国原油进口量为3,474万吨，或每日约818万桶。不过这仍比去年同期高出约12%。

贸易商和分析师预计，第四季中国的原油进口量可能会反弹，因届时会有新炼厂投产。(完) (编译 王洋; 审校 刘秀红)