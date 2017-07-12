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2017年7月12日 / 早上7点11分 / 1 个月前

国际油市：油价上涨逾1%，因美国下调原油生产前景且库存减少

路透新闻部

1 分钟阅读

路透新加坡7月12日 - 油价周三上涨逾1%，延续上日涨势，因美国政府下调明年原油生产前景，且石油库存大幅减少。

0657 GMT，布兰特原油期货上涨0.6美元，或1.3%，报每桶48.12美元；美国原油期货上涨0.68美元，或1.5%，报每桶45.72美元。

周二两个指标原油结算价均上涨约1.4%。

“油价...隔夜大幅上涨，因美国能源资料协会(EIA)下调2018年美国产量预估，且美国石油协会(API)数据显示，美国库存再次大幅下滑，”澳洲Rivkin Securities投资分析师William O'Loughlin表示。

API周二称，截至7月7日当周，美国原油库存减少810万桶，至4.956亿桶，分析师预估为减少290万桶。汽油库存也意外下降，但馏分油库存增加。

“布兰特和西德克萨斯中质油(WTI)即期价格强劲...反弹...因API称美国原油库存大减810万桶，”期货经纪商OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley称。

“众人目光现将转向今晚的美国官方原油库存数据，”他还表示。

美国能源资料协会(EIA)报告将于周三美东时间1030(1430 GMT)公布。

EIA周二晚间表示，预计2018年美国原油日产量将从今年的930万桶增加57万桶，至990万桶。这低于上月预计的按年增加68万桶。

尽管该产量预估小幅下调，但仍料打破2015年6月创下的纪录高位961万桶/日。

同时，石油输出国组织(OPEC)国家原油产量仍处于高位。(完) (编译 李春喜/孙国玉；审校 张明钧/张若琪)

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