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国际油市：油价上涨，但2018年前景仍暗示市场供应充裕
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December 18, 2017 / 6:46 AM / 2 days ago

国际油市：油价上涨，但2018年前景仍暗示市场供应充裕

1 分钟阅读

路透新加坡12月18日 - 油市周一上涨，受北海输油管线继续中断影响，且有迹象显示美国原油产量增长或将放缓，不过2018年前景暗示虽然石油输出国组织(OPEC)牵头减产，但市场供应将充裕。

0634GMT，美国原油(WTI)上涨0.36美元或0.6%，报每桶57.66美元。

布兰特原油报每桶63.59美元，较上日收盘涨0.36美元或0.6%。

交易商称，油价略涨是因为，福尔蒂斯油管系统(FPS)处于中断状态，另外亦因指标显示，美国石油生产可能正在放缓。

北海福尔蒂斯油管系统(FPS)的原油输送工作数十年来首次遭遇不可抗力。

美国方面，能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)周五数据显示，截至12月15日的一周，能源企业活跃钻机数下滑至747个，为六周来首度出现下滑。

尽管活跃钻机数下滑，但钻探活动仍远高于上年同期水准，当时活跃钻机数不到500个。美国实质产量自2016年年中以来已大增16%，达到980万桶/每日。

这意味着美国产出正快速逼近俄罗斯、沙特等产油大国，俄罗斯和沙特目前每日产量分别为约1,100万桶和1,000万桶。(完) (编译 汪红英/于春红; 审校 王兴亚/刘秀红)

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