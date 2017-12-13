国际油市：油价上涨，受美国原油库存大降及北海油气管线关闭提振

路透东京12月13日 - 油价在周三上涨，因行业数据显示，美国原油库存降幅高于预期，且有关北海一主要输油管线关闭时间料延长的预期，也提振了市场。

0743 GMT，布兰特原油上涨0.69美元或1.1%，报每桶64.03美元。周二结算价下跌1.35美元或2.1%，受一波获利回吐打击，之前有消息称，北海一条重要的输油管线意外关闭，推动布兰特油价升至每桶65美元上方，为2015年中以来首次。

美国原油涨0.45美元或0.8%，报每桶57.59美元。

英国最大的北海油气田输油管线的运营商周二表示，该管线可能会关闭数周进行维修。

该输油管发现管道裂缝后随即关闭，其每日可运送约45万桶福尔蒂斯原油。

包括BP及皇家荷兰/壳牌石油集团等业者都表示，已经关闭油田作为因应。

“四周的时间比多数的预期都要来得长，”东京三菱UFJ研究咨询公司资深分析师Tomomichi Akuta表示。“管线事故发生之际，市场正因为联合减产而趋紧。”

美国石油协会(API)公布，12月8日止一周美国原油库存减少740万桶，路透调查分析师的预计为减少380万桶。

API数据显示，上周汽油库存增加230万桶，路透调查的分析师预计增加250万桶。馏分油库存增加150万桶，路透调查的分析师预估增加90.2万桶。

美国能源资料协会(EIA)将在周三晚些时候发布其周度库存报告。

周二抛盘加快了速度，此前EIA在月度短期能源展望报告中称，预期2018年美国原油日产量增长78万桶至1,002万桶。

阿联酋石油部长马兹鲁伊表示，现在讨论退出石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国之间的原油减产协议，时机尚不成熟。(完) (编译 王洋/张明钧; 审校 张荻/于春红)