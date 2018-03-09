国际油市：油价上涨，受美朝领导人将会面的消息提振

路透新加坡3月9日 - 原油期货周五上扬，因有消息称朝鲜(北韩)领导人金正恩将与美国总统特朗普会面，这一消息推动亚洲股市上涨。

韩国青瓦台国家安保室长郑义溶周四称，两国领导人可能在5月前会面，金正恩已承诺避免进一步的核试验及导弹试射活动。此前郑义溶向白宫官员介绍了朝韩会谈情况。

白宫称，特朗普将接受这一邀请，时间和地点待定。

交易员称，该消息提振了亚洲股市，并带动原油期货随之走高。

0102GMT，布兰特原油期货报每桶63.95美元，上涨0.34美元或0.5%。

美国西德克萨斯中质油(WTI)涨0.27美元或0.45%，至每桶60.39美元，上日则下跌逾2%。

除地缘政治因素外，油市主要担心的是美国产量C-OUT-T-EIA激增问题。自2016年中期以来，美国原油产量增加23%至1,037万桶/日。

除产量之外，需求对油价的影响也同样重要。

“2018年和2019年全球需求将继续增长150万桶/日，这将提供足够的空间让美国石油生产商增加产量，同时促使石油输出国组织(OPEC)及其盟友在2019年年底前将减产幅度降至最低，”荷兰银行资深能源分析师Hans van Cleef称。(完) (编译 李爽/王灿；审校 龚芳/侯雪苹/徐文焰)