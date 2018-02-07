国际油市：油价上涨，因报告显示美国原油库存下降

路透新加坡2月7日 - 油价周三上涨，因报告显示上周美国原油库存下降，但分析师警告称，美国产量的大增和需求的季节性走疲料很快压制油价走势。

0709 GMT，布兰特原油期货报每桶67.39美元，较上日结算价上涨0.53美元或0.8%。

美国西德克萨斯中质油(WTI)期货报每桶63.85美元，上涨0.46美元或0.7%。

交易商称，美国石油协会(API)库存报告支撑油市。API公布，截至2月2日该周，美国原油库存减少110万桶，至4.184亿桶，路透调查的分析师预计为增加320万桶。库欣原油库存减少63.3万桶。

“有迹象表明全球库存可称得上已趋平衡...这应会继续支撑现货价格，”Ashburton Global Energy经理Richard Robinson说。

不过也有分析师警告油价下跌风险，原因包括金融市场因素及季节性需求较弱。

短期而言，由于北半球冬季结束时的炼厂维护，石油需求料将放缓。

此外市场面临美国原油产量上升的风险。美国原油产量已经飙升18%至近1,000万桶/日。

美国能源资料协会(EIA)预计，2018年美国平均原油日产量将增至1,059万桶，2019年将增至1,118万桶。

EIA还预计，2018年美国石油需求将增45万桶/日，低于之前预期的增长47万桶/日。 (完) (编译 高琦/王洋; 审校 于春红/蔡美珍)