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国际油市：油价上涨，因美国原油库存料将下降
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2017年12月5日 / 凌晨1点41分 / 2 天前

国际油市：油价上涨，因美国原油库存料将下降

1 分钟阅读

路透首尔12月5日 - 油价在周二亚洲盘初上涨，受美国原油库存下降的预期提振，且石油输出国组织(OPEC)及其他产油国上周同意延长减产协议。

0129 GMT，布兰特原油期货涨0.11美元或0.18%，报每桶62.56美元。

美国西德克萨斯中质油(WTI)涨0.15美元或0.26%，报每桶57.62美元。

高盛表示，沙特及俄罗斯展现出对延长减产的较强承诺。高盛并调高对2018年布兰特原油及西德克萨斯中质油(WTI)现货预估价，分别为每桶62美元和57.5美元。

“不过我们认为，到了2019年，页岩油和其他生产商对更高的油价做出反应，将促使OPEC和俄罗斯缩减目前较大的闲置产能，使得油价低于预估的风险较大，”高盛称。

路透调查发现，石油输出国组织(OPEC)的11月产出下降30万桶/日至5月以来最低水平。

虽然美国石油产量攀升仍然给OPEC平衡油市努力构成一大障碍，但路透调查初步显示，上周美国原油库存可能出现连续第三周下降。受访分析师平均预计，截至12月1日为止的一周，原油库存将减少350万桶。

美国能源资料协会(EIA)将在周三1430GMT公布官方数据。(完) (编译 侯雪苹/李婷仪 审校 龚芳/张涛)

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