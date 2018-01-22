国际油市：油价上涨，因美国探钻活动减少且叙利亚爆发冲突

路透新加坡1月22日 - 油价周一上涨，因美国探钻活动减少，且土耳其部队和库德族战斗人员在叙利亚爆发战斗。

0053GMT时，布兰特原油期货较上日收盘价上涨0.18美元或0.26%，报每桶68.79美元。布兰特原油在1月15日触及2014年12月以来最高每桶70.37美元。

美国原油期货较上日结算价上涨0.16美元或0.25%至每桶63.53美元。美国原油在1月16日创下2014年12月以来最高水准64.89美元。

交易员将美国活跃钻机减少视为影响周一油价的主要原因。

能源服务公司贝克休斯周五称，截至1月19日当周，美国活跃钻机数量减少五座至747座。

虽然当周减少，但2017年和今年初的活跃钻机数依然远高于2016年，导致美国原油产量自2016年中以来已上升16%至975万桶/日。

中东的冲突也支撑了油价。

在叙利亚，土耳其军队和叛军周日在Afrin与美国支持的库尔德武装交战，加剧了土耳其与库尔德武装之间的战争。

虽然中东地区有冲突，加上石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等产油国继续减产以支撑油价，但分析师称，油市自1月中触及2014年底以来最高价位以来已失去动能。

Bernstein Energy周一在一份报告中说，继近来全球石油库存下降后，库存可能很快开始重新上升，尤其是需求放缓也产生影响。北半球冬季结束时通常会出现需求放缓。(完) (编译 戴素萍/汪红英；审校 杜明霞/李爽)