国际油市：油价上涨，因需求强劲和沙特的言论

* 欧美需求提供支撑

* 沙特能源部长称该国首季原油产量将远低于产量上限

* 利比亚宣布El Feel油田遭遇不可抗力

路透纽约2月26日 - 油价周一上涨，触及三周高位，受助于美国需求强劲，以及沙特称将继续限产，配合石油输出国组织(OPEC)牵头的限产行动。

布兰特原油上涨0.19美元，收报每桶67.50美元。盘中触及三周高位67.90美元。美国原油期货升0.36美元，收报每桶63.91美元，触及触及20日高位64.24美元。

上周两大指标原油合约都上升，布兰特原油上涨近4%，美国原油升3%。

“要回答油市目前的走势是修正，还是重拾升势这个问题，今天和本周的表现是关键，”United-ICAP首席技术分析师Walter Zimmerman表示。

沙特能源部长法力赫的讲话支撑油价。法力赫在周六表示，沙特1-3月原油产量将远低于产量上限，每日平均出口不到700万桶。

法力赫表示，沙特希望现行减产协议于今年结束后，石油输出国组织(OPEC)及其合作伙伴明年能够放宽产量限制，并建立一个稳定石油市场的永久性机制。

欧洲需求也可能获得了一定的提振。寒流袭击整个欧洲大陆促使一些炼油厂推迟维护，这可能支持需求和扶助结束一轮获利了结，分析师表示。

不过，周五数据显示，对冲基金和基金经理所持的美国原油多仓增加，为四周内首次。

利比亚国家石油公司周六表示，已宣布日产原油7万桶的El Feel油田遭遇不可抗力，因安保人员的示威活动导致油田关闭。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)