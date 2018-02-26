FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#世界移动通信大会
#半岛局势
#比特币
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
亚洲
February 26, 2018 / 9:21 PM / 更新于 7 hours ago

国际油市：油价上涨，因需求强劲和沙特的言论

1 分钟阅读

* 欧美需求提供支撑

* 沙特能源部长称该国首季原油产量将远低于产量上限

* 利比亚宣布El Feel油田遭遇不可抗力

路透纽约2月26日 - 油价周一上涨，触及三周高位，受助于美国需求强劲，以及沙特称将继续限产，配合石油输出国组织(OPEC)牵头的限产行动。

布兰特原油上涨0.19美元，收报每桶67.50美元。盘中触及三周高位67.90美元。美国原油期货升0.36美元，收报每桶63.91美元，触及触及20日高位64.24美元。

上周两大指标原油合约都上升，布兰特原油上涨近4%，美国原油升3%。

“要回答油市目前的走势是修正，还是重拾升势这个问题，今天和本周的表现是关键，”United-ICAP首席技术分析师Walter Zimmerman表示。

沙特能源部长法力赫的讲话支撑油价。法力赫在周六表示，沙特1-3月原油产量将远低于产量上限，每日平均出口不到700万桶。

法力赫表示，沙特希望现行减产协议于今年结束后，石油输出国组织(OPEC)及其合作伙伴明年能够放宽产量限制，并建立一个稳定石油市场的永久性机制。

欧洲需求也可能获得了一定的提振。寒流袭击整个欧洲大陆促使一些炼油厂推迟维护，这可能支持需求和扶助结束一轮获利了结，分析师表示。

不过，周五数据显示，对冲基金和基金经理所持的美国原油多仓增加，为四周内首次。

利比亚国家石油公司周六表示，已宣布日产原油7万桶的El Feel油田遭遇不可抗力，因安保人员的示威活动导致油田关闭。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below