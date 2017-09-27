国际油市：油价上涨，美国原油库存意外下降且需求升高

路透雅加达9月27日 - 油价周三上涨，指标布兰特原油在上日所及26个月高位附近徘徊。美国原油库存因炼厂提高产能而意外下降，且土耳其威胁切断伊拉克库尔德地区的原油出口。

0603 GMT，布兰特原油期货11月合约涨0.29美元，或0.5%，报每桶58.73美元；周二收低1%，当日盘中曾触及2015年7月以来最高位59.49美元，较2017年低位高出逾34%。

美国原油期货11月合约涨0.34美元，或0.7%，报每桶52.22美元。周二触及五个月高位52.43美元后收跌0.7%。

美国石油协会(API)周二称，截至9月22日当周，美国原油库存减少76.1万桶，至4.695亿桶，路透调查的分析师预计为增加340万桶。汽油库存增加，馏分油库存减少。

API数据显示，炼厂原油日加工量增加130万桶。

CMC Markets驻悉尼的首席市场分析师Ric Spooner称，“目前油价有强大的上涨动能，”其意指近期供应前景利好油市。

澳新银行在研究报告中称，“展望未来，油价可能将获得支撑，因供应中断，再加上全球需求旺盛，或将继续支撑油价。”

根据消息人士和路透航运数据，达美航空旗下Monroe Energy位于宾夕法尼亚州Trainer的日产能18.5万桶的炼厂的原油供应耗尽，原因是飓风何塞(Jose)和Maria导致海运受阻。

美国能源资料协会(EIA)将于周三稍晚公布库存周报。

土耳其总统埃尔多安周二再度威胁称，将切断一条输油能力达50-60万桶/日、从伊拉克北部至土耳其Ceyhan港口的输油管道。(完) (编译 王琛/于春红; 审校 高琦/汪红英)