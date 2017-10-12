国际油市：油价下挫，受累于美国原油库存上升

路透新加坡10月12日 - 油价周四下跌，因美国原油库存上升，尽管石油输出国组织(OPEC)采取减产举措。

0014GMT，美国原油期货报每桶51.08美元，下跌0.22美元，或0.4%。

布兰特原油期货报每桶56.65美元，下跌0.29美元，或0.5%。

能源咨询企业FGE总裁Jeff Brown周三对路透表示，由于燃料产出和库存持续在高位，2018年和2019年油价可能会维持区间波动。

“我们并未发现有重要理由预期库存会从目前依然较高的水准大幅下降。所以我们并不认为有理由预期2018年油价会大幅上涨或下跌，2019年也是这样，”Brown周三在新加坡表示。

“全球供需平衡的最新情况显示库存下降在2017年第三季已触顶，”高盛在给客户的报告中称。

据美国石油协会(API)，美国上周原油库存增加310万桶至4.685亿桶。

能源资料协会(EIA)将于周四公布美国官方石油库存数据。

鉴于库存持续偏高，分析师预计OPEC将进一步延长减产协议。

“OPEC需要继续管控市场，否则价格会大幅下降...如果OPEC决定不延长减产计划，油价可能会轻易跌回到30多美元，”FGE的Brown说。(完) (编译 许娜/李爽 审校 龚芳/王兴亚)