国际油市：油价下挫，第三季涨势强劲

路透东京10月2日 - 油价周一下滑，第三季上涨20%后稍作停顿，之前的调查显示石油输出国组织(OPEC)9月产量小幅上升。

0637GMT时，美国原油期货跌0.14美元，或0.3%，至每桶51.53美元。第三季美国原油录得2016年第二季以来的最大涨幅，周线录得1月以来最长连涨。

12月布兰特原油下跌0.23美元，或0.4%，至56.56美元。周五布兰特11月合约收高0.13美元至每桶57.54，第三季上涨约20%，录得五个季度来最大单季涨幅，也是2004年以来第三季最大涨幅。

该合约上周初触及逾两年高点，并连续第五周录得周线涨幅，为2016年6月来持续时间最长的周线升势。

围绕美国炼油厂恢复生产后对原油需求的预期，支撑了油价。这些炼厂之前受飓风哈维影响而停产。

Barclays Research在一份报告中说，“受飓风导致炼厂关闭影响，美国8月和9月生产应该较为疲软，但第四季应该会反弹。”

路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)上月产量增加5万桶/日。

伊拉克出口增加，利比亚产量也小幅上升。利比亚是不受限产协议限制的产油国之一。

中东产油国也担心，近期油价上涨只会刺激美国页岩油生产商增产，会再度压低油价。

油服公司贝克休斯周五公布，上周美国活跃钻机数为七周以来首周增加，此前美国钻井活动长达14个月的复苏活动在8月进入停滞。

9月29日止当周，美国活跃钻机增加六座，至750座。(完) (编译 于春红/汪红英；审校 孙茉莉/艾茂林)