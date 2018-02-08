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February 8, 2018 / 1:15 AM / in 2 days

国际油市：油价下滑，受累于美国原油日产量大增至逾1,000万桶

1 分钟阅读

路透新加坡2月8日 - 油价周四下跌，接近今年最低，美国原油产量大增削弱石油输出国组织(OPEC)限产以提振油价的努力。

0104 GMT，布兰特原油期货下跌0.23美元或0.4%，报每桶65.28美元。

美国原油期货报61.58美元，较上日结算价下跌0.21美元或0.3%。

周三的跌势更大，当时油价触及一个月低点，将2018年初以来录得的涨幅多半回吐。

周四市场获得一些支撑，因英国最大且最重要的北海福尔蒂斯(FORTIES)输油气管两个月内第二次关闭。

但市场最大的推动力来自美国产量。长期以来的预测现在变成了官方事实：上周美国原油平均产量自1970年代初以来首次超过1,000万桶/日，达到1,025万桶/日。

美国一直到本世纪最初10年仍然极缺石油，进口量高达1,200万桶/日。

但是自2016年中期以来，美国石油产量激增逾20%，为近代史上所有产油国中速度最快的增产之一，破坏了OPEC和俄罗斯藉由减产手段收紧市场抬高油价的努力。

目前美国的产量已经高于沙特阿拉伯，直逼俄罗斯。

此外，2月2日当周美国商业原油库存C-STK-T-EIA增加190万桶至4.2025亿桶，亦拖累油价。(完) (编译 杜明霞/郑茵 审校 李爽/陈宗琦)

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