国际油市：油价下滑，因中国原油加工量增幅放缓

路透新加坡8月14日 - 油价周一下滑，因中国原油加工量增幅减缓，令其原油需求前景笼罩阴霾；而美国页岩油产出增加，则意谓着供给可能仍居高不下。

0504GMT，布兰特原油期货跌0.10美元，或0.2%，报每桶52.00美元。

美国原油期货跌0.04美元，或0.1%，至每桶48.78美元。

中国国家统计局新闻稿指出，中国7月原油加工量4,550万吨，相当于约1,071万桶/日，同比增0.4%。

根据路透依照官方数据计算，这将创下2016年9月以来最低日均量。

“炼厂利用率略低于我们预期，因燃油需求成长仍不振，库存持续增加，”IHS Markit产业下游顾问Harry Liu表示。

尽管中国需求可能放缓，国际能源署(IEA)周五将2017年需求增幅预估，从前次月报中的140万桶/日提高至150万桶/日。

整体而言，市场仍旧供应充裕，主要拜产出强劲之赐。

“发达国家及新兴市场的需求表现都优于预期...不过全球原油库存仍旧居高不下，同时2018年之前仍有许多不确定性因素，”BMI Research在一份研究报告中称，当中纳入了供应增加的可能性。

据行业预估，美国最大油田的页岩油产量在12月底前应会增加最多30万桶/日。

美国能源企业的活跃钻机数在过去三周中有两周增加，不过增加速度在最近数月有所放慢，因为企业削减支出计划以应对原油价格走低。(完) (编译 龚芳/张明钧; 审校 王丽鑫/孙茉莉)