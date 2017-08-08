国际油市：油价下滑，因利比亚油田恢复生产

路透东京8月8日 - 油价在周二亚洲盘下滑，之前利比亚最大油田恢复生产，且外界怀疑石油输出国组织(OPEC)引领的减产，继续给油价造成拖累。

0629 GMT，布兰特原油期货跌0.11美元或0.2%，至每桶52.26美元。上日下跌了0.1%。

美国原油期货跌0.07美元或0.1%，至每桶49.32美元，周一下滑0.4%。

利比亚国家石油公司(NOC)周一称，Sharara油田产量恢复到正常水平，此前该油田的生产因武装抗议分子闯入控制室而短暂中断。Sharara油田日均产量约为27万桶，占利比亚产量约四分之一。

在石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等其他产油大国牵头推进的减产计划中，利比亚享有豁免。

OPEC和非OPEC联合技术委员会的官员周一和周二在阿布扎比开会讨论提高减产协议执行率方法。

“如果今天在阿布扎比的OPEC/非OPEC技术性会议没什么成果，那么最可能影响油价近期走向的，将是美国能源部在亚洲时间明天晚上公布的官方库存数据，”期货券商OANDA驻新加坡资深市场分析师Jeffrey Halley说。

隶属美国能源部的能源资料协会(EIA)定于周三1430GMT公布每周石油库存报告。

路透周一公布的初步调查显示，美国原油库存上周料连续第六周下降，成品油库存可能也有所减少。(完) (编译 王颖/艾茂林; 审校 刘秀红/王颖)