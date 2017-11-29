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国际油市：油价下滑，因市场怀疑减产协议延长前景且美国库存上升
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2017年11月29日 / 早上6点07分 / 2 天前

国际油市：油价下滑，因市场怀疑减产协议延长前景且美国库存上升

1 分钟阅读

路透新加坡11月29日 - 油价周三下滑，因外界对石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯是否能就延长减产协议达成一致心存疑虑，而市场已经消化了延长协议的因素。之前有报告称美国原油库存意外上升。

0543 GMT，西德克萨斯中质油(WTI)价格报每桶57.69美元，较上日结算水平跌0.30美元，或0.5%。

交易员表示，西德克萨斯中质油(WTI)是被美国石油协会(API)周二晚间的库存报告拉低了，报告显示截至11月24日该周，美国原油库存增加180万桶，路透调查的分析师预计为减少230万桶。库欣原油库存减少320万桶。

美国官方石油库存数据预定周三稍晚公布。

将加拿大原油输往美国的Keystone输油管道周二逐步恢复运行，这也拖累美国原油。

布兰特原油期货下跌0.44美元或0.7%，报每桶63.17美元。

油价今年受到广泛推升，由于石油输出国组织(OPEC)和其他一些产油国的减产努力，布兰特原油自2017年中以来已上涨40%。

减产协议2018年3月到期，但OPEC将于11月30日开会，届时料将讨论如何延长减产。

OPEC消息人士周二表示，OPEC和俄罗斯有望把石油减产协议延至2018年全年，但他们可能会加入在6月评估该协议这一选项。(完) (编译 王颖/汪红英；审校 于春红)

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