国际油市：油价下滑，美国库存数据引燃供给过剩疑虑

路透新加坡6月28日 - 油市周三下滑，此前有报告称美国石油库存增加，印证了外界对于已持续三年的原油供应过剩局面远未结束的担忧。

0650GMT，布兰特原油期货报每桶46.59美元，较上日收位跌0.06美元或0.1%。

美国原油期货跌0.15美元或0.3%，报每桶44.09美元。

油价自5月中旬以来一度下挫近20%，但过去一周收复了部分失地。不过美国石油协会(API)公布，截至6月23日当周，美国原油库存增加85.1万桶，至5.095亿桶，分析师预估为减少260万桶。

上周汽油库存增加140万桶，尽管当前是美国夏季汽油需求旺季。

美国库存增长，表明全球供应仍然充足，尽管石油输出国组织(OPEC)与其他主要产油国减产。

全球最大独立石油贸易商维多公司执行长Ian Taylor表示，未来几个季度布兰特原油将保持在每桶40-55美元区间，因美国产量上升使市场再平衡的步伐放缓。

“所有人此前都预期市场将实现再平衡，第二季度库存会下降。根据宏观分析，这种情况应该开始出现了，”Taylor接受路透采访时表示。

“但迄今为止这种情况并未出现，所有人都犯了同样的错误。”

有些分析师表示，原油价格可能已经触底并会上涨。

“我们相信，原油跌势已经过度...布兰特原油已做好反弹准备，”BMI Research表示。(完) (编译 孙茉莉/张涛；审校 王洋/高琦)