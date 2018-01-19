国际油市：油价下跌逾1%，因美国原油产量回升

路透1月19日 - 油价周五下跌逾1%，因美国产量回升盖过了原油库存下降的影响。

如果周五的跌势持续，本周将创下自10月以来最大周线跌幅。

0802 GMT，布兰特原油期货较上日收盘下跌0.66美元，或0.95%，报每桶68.65美元。周一油价触及每桶70.37美元，创2014年12月以来最高。

美国西德克萨斯中质油(WTI)报每桶63.23美元，较上日结算价跌0.72美元或1.1%。该合约周二曾触及2014年12月以来的最高位64.89美元。

交易员表示，油价下跌是因为美国石油产量在近期下滑后回升，以及市场预期北半球冬季结束后需求将下降。

美国能源资料协会(EIA)的数据显示，截至1月12日当周美国原油产量C-OUT-T-EIA为975万桶/日。

美国石油产量在年初时降至949万桶/日，主要归因于寒流令部分生产关闭。

多数分析师预计，美国石油产量将很快突破1,000万桶/日。

分析师还指出油市期货和期权合约多仓过度积累，可能压制油价的上行动能，许多交易商可能很快锁定近期涨势的获利。

新加坡期货经纪商Oanda市场策略师Jeffrey Halley表示，原油期货“已经很长一段时间处在‘超买水平’，因市场上的投机性多仓达到了创纪录水平。”

澳新银行则表示，“需求方面即将到来的疲弱，以及投资者的极端布仓行为，确实带来了一些短期内低迷的可能性。”

不过总体而言，油价仍有良好的支撑，多数分析师预期不会出现大跌行情。

美国截至1月12日当周原油库存减少690万桶至4.1265亿桶，为2015年2月以来最低，并低于五年均值约4.2亿桶。 (完) (编译 李春喜/王洋; 审校 张明钧)