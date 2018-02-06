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February 6, 2018 / 5:17 AM / 更新于 19 hours ago

国际油市：油价下跌逾1%，跟随全球金融市场普跌走势

1 分钟阅读

路透新加坡2月6日 - 油价周二下跌逾1%，延续上日跌势。周一美股创下史上最大盘中点数跌幅，全球金融市场普遍下跌。

0446 GMT，布兰特原油期货较上日收盘跌0.74美元或1.1%，报每桶66.88美元，较上月触及的2018年高点下滑逾4美元。

美国原油期货较上日结算价跌0.77美元或1.2%，报每桶63.38美元，较2018年高点跌逾3美元。

周一金融市场出现大幅波动，美国股市暴跌，盘中大起大落，道琼工业指数一度大泻1,600点至日内低位，创下史上最大盘中点数跌幅，因投资者纠结于公债收益率上涨和通胀可能攀升。

但油价修正并非只是对金融市场抛售的反应。交易商称，油价还受到基本面的推动。

即便石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯自去年1月起开始减产，市场供应仍相对充裕。

这主要归因于美国页岩油产量C-OUT-T-EIA大幅攀升，自2016年中期以来已增长近18%至每日1,000万桶，超过主要出口国沙特。

而且有迹象表明，美国产油量还将进一步上升：截至1月底油田活跃钻机增至765座，是2016年产量清淡时316座的两倍还多。

而且需求方面呈现季节性下降，因为在北半球冬季取暖季用量高峰即将结束后，很多炼厂将关闭进行维修。(完) (编译 王琛/刘秀红；审校 郑茵/于春红)

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