国际油市：油价下跌，但因需求前景好转周线有望上涨

路透东京9月15日 - 油价周五下跌，但周线有望升高，布兰特原油料连续第三周周线上升，因美国飓风过后的清理活动加速且需求前景好转。

0620GMT，美国原油期货下跌0.17美元或0.4%，报每桶49.72美元。该合约周四短暂突破50美元，触及四个月高位，收高1.2%至49.89美元，创7月31日来最高收位。

布兰特原油期货跌0.23美元或0.4%，至55.24美元。该合约上日结算价升0.6%至55.47美元，为4月13日来最高收位。

但美国原油本周料将录得近5%的涨幅，哈维飓风过后炼厂纷纷恢复生产，且有需求较强的迹象。布兰特原油周线料将上涨2.7%，为连续第三周录得涨幅。

“近月布兰特原油合约价格高于远期合约，显示对于即期交付的需求强劲，”住友商事全球研究(Sumitomo Corp Global Research)总裁Bob Takai称，“这是OPEC几个月以来希望看到的情况，也是显示原油市场正在摆脱供应过剩的利好迹象。”

国际能源署(IEA)周三表示，全球石油过剩规模开始减少，因欧美需求增长强于预期，而且石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国减产。

OPEC稍早预计2018年石油需求将上升，并指出全球石油市场有趋紧迹象，暗示OPEC与非OPEC国家的减产协议在应对供应过剩方面发挥了作用。

BP执行长Bob Dudley在接受路透采访时表示，油价可能将维持在50-60美元之间，因主要产油国仍在限产。(完) (编译 杜明霞/刘秀红；审校 孙茉莉/许娜)