国际油市：油价下跌，受围绕减产协议展期的疑虑及美国库存意外上升拖累

路透新加坡11月29日 - 油价周三下跌，因市场怀疑石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯是否会如外界预期达成延长减产的协议，且之前的报告显示美国原油库存意外上升。

0130GMT，美国原油期货较上日结算价下跌0.27美元或0.5%至每桶57.72美元。

交易员称，美国原油受库存报告打压下跌。美国石油协会(API)周二发布的报告称，截至11月24日当周，美国原油库存增加180万桶至4.573亿桶。

美国官方燃料库存数据预定周三稍晚公布。

布兰特原油期货下跌0.34美元或0.5%，报每桶63.27美元。

油价今年受到广泛推升，由于石油输出国组织(OPEC)和其他一些产油国的减产努力，布兰特原油自2017年中以来已上涨40%。

减产协议2018年3月到期，但OPEC将于11月30日开会以讨论其政策。

“市场传言暗示沙特(沙乌地)阿拉伯和俄罗斯尚未充分协调好。”期货经纪商OANDA亚太主管Stephen Innes。

OPEC消息人士周二表示，OPEC和俄罗斯有望把石油减产协议延至2018年全年，但6月还可以评估该协议。之前俄罗斯表示担心市场可能过热。

阿联酋石油部长马兹鲁伊(Suhail bin Mohammed al-Mazroui)周二称，2018年全年减产仍是主要的可能情形，但不是唯一的可能。

多数分析师称，必须延长协议以使油市保持供需平衡，并避免产油国的经济陷入困难。

“支撑油价符合俄罗斯和OPEC的最佳利益，因为它们的经济都仰赖石油。”ASR Wealth Advisers股市和衍生品顾问Shane Chanel称。(完) (编译 汪红英/张若琪 审校 李爽/戴素萍)