国际油市：油价下跌，受美国原油库存上升拖累

路透新加坡10月12日 - 油价周四下跌，因美国原油库存上升，尽管石油输出国组织(OPEC)采取减产举措。

0647GMT，美国原油期货报每桶50.98美元，较上日结算价下跌0.32美元，或0.6%。

布兰特原油期货报每桶56.58美元，下跌0.36美元，或0.6%。

OPEC领衔的减产协议带动油价从2016年末/2017年初的每桶30-40美元的上涨。不过交易员表示，尽管有上述减产协议但供给依旧充足，一部分原因是美国的产出飙升。

因此外界广泛预计，OPEC领衔的减产协议将在2018年3月到期后继续延长。

新家坡大宗商品业者RCMA Group能源主管David Maher表示，“OPEC真没有什么选择，只能延长减产时间，除非他们乐见油价再度回到每桶40美元下方。”

Maher称，“目前，主要的上行风险在于对伊朗新制裁和委内瑞拉的问题，而下行风险在于OPEC不延长减产协议，或执行程度较差导致协议破裂，还有就是需求下滑。”

美国总统特朗普威胁将对伊朗实施新的制裁。而委内瑞拉国内的经济和政治危机正在威胁该国的石油产量。

美国产出的增长削弱了OPEC减产以紧缩市场的努力，石油库存仍处在高位。

据美国石油协会(API)，上周美国原油库存增加310万桶至4.685亿桶。

美国能源资料协会(EIA)将在周四公布美国油品库存数据。

高盛在至客户报告中表示，当前的供需态势下，其预计布兰特原油2018年的均价在每桶58美元。(完) (编译 汪红英/王洋; 审校 于春红/张明钧)