国际油市：油价下跌，受美股急挫和原油供应忧虑拖累

* 美股下跌，此前特朗普宣布关税决定

* OPEC官员下周一将与美国页岩油生产公司高管会晤

* 2月OPEC产量下降

路透纽约3月1日 - 油价周四急挫逾1%，触及两周低位，受累于股市回落，以及担心美国原油产量急增。

布兰特原油收跌0.9美元，或1.4%，结算报每桶63.83美元；美国原油收跌0.65美元，或1.1%，结算报每桶60.99美元，盘中低见60.18美元。两大合约日低均触及两周低位。

“自从几周前股市遭到大幅抛售以来，油价看似一直盯着股市，也受到美元的左右，”ClipperData商品研究董事Matt Smith称。

美国股市周四下跌逾1%，此前美国总统特朗普宣布对钢和铝征收进口关税。

美元盘中一度触及六周高位，但在下午的交易中回落，令油价收复一些失地。

周三发布的美国能源资料协会(EIA)数据显示，美国原油库存增幅大于预期，汽油库存增加。

去年12月美国原油产量下降，但11月曾触及日产量1,005.7万桶的纪录高位。周度数据表明预计产量将再创纪录新高。

石油输出国组织(OPEC)官员将在下周一在能源会议期间会晤美国页岩油生产商高管，凸显美国产量对全球油价的影响。

路透周三发布的调查显示，2月OPEC产量降至10个月低位。(完) (编译 刘静；审校 李军)