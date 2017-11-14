国际油市：油价下跌，因美国产量不断上升和全球需求忧虑

* IEA月度报告下调今明两年原油需求增长预估

* 美国政府称美国12月页岩油连续第12个月增加

* 中国数据疲弱，打压基本金属价格和油价

* API将在2130 GMT公布上周美国原油库存数据

路透纽约11月14日 - 油价周二连续第三日下跌，因国际能源署(IEA)报告预计美国产量不断增加，且下调了全球需求增长预估。

此外，分析师称油价承压，因镍和铜等基本金属引领全球商品被抛售，受累于中国经济数据弱于预期。

布兰特原油期货跌0.95美元，或1.5%，收报每桶62.21美元。美国原油下滑1.06美元，或1.9%，收报每桶55.70美元。两份原油合约均触及11月3日来最低的收盘水准。

市场观察人士称，近期油价下跌导致对冲基金和一些其他交易商感到不安，卖出所持的头寸，此前投机者在石油市场积累了创纪录高位的多头头寸。

仅在上周，两份指标原油合约都触及2015年来最高水准。

在美国石油协会(API)的美国原油库存数据公布前，路透访查的分析师预期上周美国原油库存减少220万桶。API将在周二2130 GMT发布库存报告。

国际能源署(IEA)在月度市场报告中发布意外疲弱的原油需求预估，显示预期消费放缓，这和石油输出国组织(OPEC)周一发布的需求看好的观点相悖。

IEA在关于油市的月报中，将今明两年石油需求增长预估下调10万桶/日，2017 和2018年将分别降至150万桶/日和130万桶/日。

IEA称，气温上升可能削弱消费，一些产油国大幅增产，可能令明年上半年油市恢复供过于求。

美国政府周一称，美国12月页岩油日产量预计将增加8万桶，为连续第12个月增加。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)