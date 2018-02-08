国际油市：油价下跌，因美国原油日产量升至1,000万桶以上

路透新加坡2月8日 - 油价周四下跌，布兰特原油来到2018年年初以来低位，因美国原油产量大增削弱石油输出国组织(OPEC)限产以提振油价的努力；不过北海一油管关闭和中国原油进口创纪录则提供油市支撑。

0525GMT，布兰特原油期货报每桶65.39美元，日内跌0.12美元或0.2%。稍早布兰特原油一度跌至今年以来低点65.12美元。

美国原油期货报每桶61.60美元，下跌0.19美元或0.3%，不过距离1月2日所及的今年低点60.10美元仍有些距离。

“布兰特原油现已低于2018年初水准，西德克萨斯中质油(WTI)的情形也不怎么好，”期货经纪商Forex.com的市场分析师Fawad Razaqzada表示。

周三的跌势更大，当时油价触及一个月低点，将2018年初以来录得的涨幅多半回吐。

周四市场获得一些支撑，因英国最大且最重要的北海福尔蒂斯(FORTIES)输油气管两个月内第二次关闭。

但影响市场的最大因素是美国产量。预期已久的发展，现在确定成为事实：上周美国原油平均产量自1970年代初以来首次超过1,000万桶/日，达到1,025万桶/日。

“显然，该数据显示油市不平衡，油价通过大幅转跌做出了回应，”Razaqzada表示。

美国能源资料协会(EIA)本周亦把2018年美国原油平均产量预估上调至1,059万桶/日，比一周前的上次预估大增了32万桶/日。(完) (编译 张若琪/张涛；审校 孙苿莉/蔡美珍)