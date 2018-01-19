国际油市：油价下跌，因美国增产忧虑令涨势暂竭

* 美国原油产量料将突破1,000万桶/日

* 油价可能创10月来最大单周跌幅

* 本周美国活跃钻机减少五座－贝克休斯

路透休斯顿1月19日 - 油价周五收跌，指标原油合约一度升至三年高位的四周连涨的态势告终，因对美国增产的忧虑加重，投资者卖出原油。

布兰特原油期货下跌0.70美元，或1%，收报每桶68.61美元，盘中低见68.28美元。周一，该合约触及2014年12月来最高70.37美元。

美国原油期货下跌0.58美元，或0.9%，报每桶63.37美元。周二该合约触及2014年12月来最高64.89美元。

本周，布兰特原油下跌1.8%，美国原油下滑1.5%。

“油市近期的涨势稍纵即逝，市场有一些超买。涨势首次出现喘息，”Price Futures Group分析师Phil Flynn表示。

“相对近期涨幅，回落幅度仍然很温和，”他补充说。

国际能源署(IEA)在月度报告中称，全球原油供应大幅收紧，受助于石油输出国组织(OPEC)减产、需求增长和委内瑞拉石油产量触及近30年低位。

但IEA警告称，美国产量急增，可能对油市恢复平衡构成威胁。

IEA预期，美国原油产能将超过1,000万桶/日，压过沙特和俄罗斯。

根据贝克休斯，本周美国活跃钻机减少五座至747座，但仍远高于一年前的551座。

不过整体而言，油价仍获得良好支撑，多数分析师预计不会大跌。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)