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国际油市：油价下跌，因美国数据显示好坏参半
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2017年9月28日 / 凌晨1点07分 / 23 天内

国际油市：油价下跌，因美国数据显示好坏参半

1 分钟阅读

路透东京9月28日 - 油价周四下跌，美国原油回吐部分上交易日因库存意外下滑带来的升幅；布兰特原油期货则进一步远离近期的26个月高位。

0032GMT，美国原油期货下跌0.02美元至每桶52.12美元。周三时该合约上涨0.26美元或0.5%，至52.14美元，但低于五个月高位。

布兰特原油期货下跌0.17美元或0.3%，至57.73美元，进一步远低周二创下的逾两年高位59.49美元，上交易日则下跌近1%。

美国能源资料协会(EIA)周三称，美国上周原油库存下降180万桶，路透调查预估为增加340万桶。

原油库存下降，以及上月受飓风哈维影响被迫关闭的美国炼厂恢复生产，对油价提供一些支撑。但汽油库存意外增加，馏分油库存降幅低于预期。

上周美国原油日产量为955万桶，高于哈维到来前的水准，这打压油价。

布兰特原油期货较美国原油升水WTCLc1-LCOc1为逾两年最高，美国原油在国际市场愈发具有竞争力，上周出口创纪录高位150万桶/日。

这让石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国通过减产来推高油价的行动变得更加复杂，因为每次油价上涨都会激励美国产量增加。(完) (编译 戴素萍/李爽 审校 王丽鑫/张若琪)

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