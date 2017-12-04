国际油市：油价下跌，因美国活跃钻机增加

路透东京12月4日 - 油价周一下跌，上周美国活跃钻机增加，但油价距离2015年中以来高点不远，受上周石油输出国组织(OPEC)和其他产油国同意延长减产支持。

贝克休斯(Baker Hughes)上周五报告显示，截至12月1日当周，美国增加两座活跃钻机，活跃钻机总数增至9月来最高的749座。

0112GMT，美国原油下跌0.21美元或0.3%报每桶58.15美元。布兰特原油跌0.22美元或0.4%至每桶63.51美元。

美国活跃钻机较一年前的477座激增，此前能源公司提高了2017年的支出计划。活跃钻机是未来产出的先行指标。

石油输出国组织(OPEC)和以俄罗斯为首的非OPEC产油国周四同意延长减产协议至2018年底，以解决全球供应过剩问题。

协议同时暗示若市场过热，可能会提前结束减产。俄罗斯官员对延长减产可能鼓励美国页岩企业增产表示担忧。

美国日益增长的产量，对OPEC方面而言一直都是棘手的问题。美国活跃钻机为连续第二周增加。

根据追溯至2005年的能源数据，美国9月石油产量增至950万桶/日，为2015年4月以来的最高月度产量，当时产量为960万桶/日。按年来说，美国石油产量在1970年达到960万桶/日的峰值。(完) (编译 汪红英/侯雪苹；审校 杜明霞)