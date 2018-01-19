国际油市：油价下跌，因美国石油产量回升

路透新加坡1月19日 - 油价周五下跌，因美国产量反弹，不过原油库存持续下降令油价跌势受限。

0128 GMT，布兰特原油期货报每桶68.78美元，较上日收盘价跌0.53美元或0.8%。该合约周一触及每桶70.37美元，创下2014年12月以来的最高。

美国西德克萨斯中质油(WTI)报每桶63.36美元，较上日结算价跌0.59美元或0.9%。该合约周二曾触及2014年12月以来的最高位64.89美元。

交易员表示，油价下跌是因为美国石油产量在近期下滑后回升，以及市场预期北半球冬季结束后需求将下降。

美国能源资料协会(EIA)的数据显示，截至1月12日当周美国原油产量C-OUT-T-EIA为975万桶/日。

美国石油产量在年初时降至949万桶/日，主要归因于寒流令部分生产关闭。

多数分析师预计，美国石油产量将很快突破1,000万桶/日。

分析师还指出油市期货和期权合约多仓过度积累，可能压制油价的上行动能，许多交易商可能很快锁定近期涨势的获利。

不过，整体而言油价仍受到良好支撑，大部分分析师认为不会急速下滑。主要的拉动因素是石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯牵头实施的减产行动。

美国截至1月12日当周原油库存减少690万桶至4.127亿桶，为2015年2月以来最低，并低于五年均值约4.2亿桶。(完) (编译 侯雪苹/王兴亚；审校 张若琪/戴素萍)