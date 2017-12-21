国际油市：油价下跌，因美国石油产量快速接近1,000万桶/日

路透新加坡12月21日 - 油价周四下跌，因美国石油产量飙升，快速接近1,000万桶/日，对油价的打压盖过美国原油库存下降的影响。

0540 GMT，美国原油期货报每桶58.02美元，较上日结算价下跌0.07美元。

布兰特原油期货下跌0.11美元至每桶64.45美元。

这两个指标原油期货上日均上涨1%左右，因官方数据显示，在截至12月15日的当周，美国原油库存减少650万桶，市场预估为减少380万桶。不计美国战略石油储备的整体原油库存降至4.36亿桶，为2015年10月以来最低。

但美国原油产量再度上升，同时汽油库存上升暗示需求放缓，这在周四抵消了库存减少的影响。

沙特能源部长法力赫表示，控制住全球供应过剩局面仍需更多时间。

“我们预期2018年头几个月(库存)可能持平或增加，情况通常是这样，因为油市具有季节性特点，尤其是在需求方面，”他在利雅德接受路透专访时表示。

美国上周原油产量触及979万桶/日，为1970年代初以来最高，这使美国产量接近沙特和俄罗斯的水准。

油市交易员本周还关注美国通过税改议案事件，税改在长期来看料拖累原油价格。(完) (编译 王兴亚/汪红英；审校 高琦/于春红)