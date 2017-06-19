国际油市：油价下跌，因美国钻井活动进一步扩张以及需求放缓

路透新加坡6月19日 - 油价周一下跌，受美国石油钻井活动持续扩张的拖累。尽管石油输出国组织(OPEC)领导实施了减产行动，但来自美国的产出令全球石油供给保持在高位。

需求不旺的信号也引发市场信心下滑，令国际油价降到了堪比去年末减产协议刚宣布时的水准。

0659 GMT时，布兰特原油期货下跌0.18美元或0.4%，至每桶47.19美元。

美国西德克萨斯中质油(WTI)期货下跌0.20美元，或0.5%，报每桶44.54美元。

布兰特与WTI原油自5月底以来皆已下挫约14%。OPEC为首的产油国在5月底同意延长减产协议九个月，至2018年第一季季底。

交易员指出，压低油价的主要因素是美国产量稳定上升，削弱了产油国的减产效果。

“美国活跃钻机数持续上升，上周增加6座，”高盛周五称。

“这已是活跃钻机数连续22周上升，创下最长连升纪录，”期货经纪商AxiTrader首席市场策略分析师Greg McKenna称。

另外也有迹象显示亚洲需求增速停滞。

日本财务省周一公布，日本5月原油进口同比减少13.5%，至283万桶/日。

印度5月原油进口同比减少4.2%。

中国石油需求增速已持续放缓一段时间，分析师预期未来几个月将进一步放缓。(完) (编译 王洋/蔡美珍；审校 高琦/于春红)