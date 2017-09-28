国际油市：油价下跌，美国库存数据好坏参半

路透东京9月28日 - 油价周四下跌，美国原油期货回吐上日在库存意外减少带动下录得的部分涨幅，布兰特原油则进一步远离近期所及26个月高点。

0533 GMT，美国原油期货下跌0.07美元或0.2%，至每桶52.06美元；上日涨0.26美元，略低于五个月高位。

布兰特原油期货下跌0.11美元或0.2%，至每桶57.79美元，进一步远离周二创下的逾两年高位59.49美元，上交易日则下跌近1%。

美国能源部周三表示，上周美国原油库存下降180万桶，预估则为增加340万桶。

原油库存下降，以及上月受飓风哈维影响被迫关闭的美国炼厂恢复生产，对油价提供一些支撑。不过汽油库存却出人意料地上升，馏分油库存的降幅也低于预期。

OptionXpress驻悉尼市场分析师Ben le Brun表示，尽管数据描画了一幅好坏参半的图景，但需求前景走强。

“情况看似更乐观一些，这是过去几年来我见到的最为乐观的情形，”le Brun说，“当然，美国原油价格到年底时突破60美元并不是痴人说梦。”

国际能源署(IEA)本月稍早曾表示，全球石油过剩规模开始减少，因欧美需求增长强于预期，而且石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国减产。IEA将2017年全球石油需求增幅预估从150万桶/日上修至160万桶/日。

不过，上周美国原油产量增至955万桶/日，高于飓风哈维袭击墨西哥湾沿岸之前的产量水平。

在布兰特原油较美国原油升水WTCLc1-LCOc1处在逾两年高位的背景下，美国原油在海外市场已变得越发有竞争力，上周美国原油出口触及150万桶/日的纪录水平。

这让OPEC和非OPEC产油国通过减产来推高油价的行动变得更加复杂，因为每次油价上涨都会激励美国产量增加。(完) (编译 王兴亚/王洋; 审校 孙茉莉/汪红英)