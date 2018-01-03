国际油市：油价仍接近2015年中来高点，但续涨疑虑逐渐浮现

路透新加坡1月3日 - 周三油价持稳，距离上日所及的2015年中高点不远，因需求强劲且石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯牵头的减产协议令市场收紧。

0141 GMT，美国原油报每桶60.40美元，上涨0.03美元，距离上日所及的2015年6月来高点60.74美元不远。

布兰特原油报每桶66.55美元，下跌0.02美元，但离上日触及的2015年5月来高位67.29美元不远。

尽管如此，一些指标显示市场在2017年最后几日以及今年的交易中涨势过度，因为美国的产量势必进一步增加，且需求能否继续以现在的速度上升，也渐渐出现疑问。

丹麦盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen警告“多重暂时性供应中断问题帮助推高了投机性多头仓位达到纪录水平，比如北海福尔蒂斯油管系统(FPS)和利比亚管线中断，或伊朗全国抗议活动。”

随着管线中断问题获得解决，且伊朗的抗议活动也没有影响石油生产的迹象，Hansen表示，2018年初油价有可能下跌，特别是在美国增产的情况下。

“达到1,000万桶/日的产量目标只是时间问题，”Hansen说。

美国石油产量自2016年中期以来已经增加约16%，去年底达到975万桶/日C-OUT-T-EIA。

俄罗斯产量实际上并没有下降，也让人颇为担忧。该国是全球最大的产油国，也是与OPEC联手限产的关键国家之一。

但从2017年全年来看，俄罗斯产量增至平均1,098万桶/日，而2016年和2015年分别为1,096万和1,072万/日。

“我们还有些担心2018年的中国经济可能最终导致需求增长低于预期，”Hansen说。

“我们预期到年底时，布兰特原油价格在每桶60美元，美国原油降至每桶57美元。”(完) (编译 陈宗琦/郑茵 审校 王丽鑫/李婷仪)