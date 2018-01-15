国际油市：油价从2014年以来高位回落，因美国活跃钻机数增加

路透新加坡1月15日 - 油价周一小跌，因美国活跃钻机数增加表明未来产量料将上扬，不过石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯牵头的减产行动以及稳健的需求，让油价持于上周所及的2014年12月以来高点附近。

0008 GMT，布兰特原油报每桶69.72美元，较上日收盘下跌0.15美元或0.2%。

美国原油报每桶64.27美元，微跌0.03美元。

布兰特和美国原油上周均触及2014年12月以来最高水准。

澳新银行称，油价近来上涨是“因数据继续显示市场收紧”。

虽然油价自12月以来大幅上涨，但一些分析师一直警告油价可能会向下修正。

“很多人认为油价升至每桶60美元上方会自行修正，因该价位将激励美国页岩油生产活动大幅上升，这将导致供应增加，”澳洲Rivkin Securities的投资分析师William O‘Loughlin说。

能源服务公司贝克休斯周五称，截至1月12日的当周，美国活跃钻机增加10座至752座。这是2017年6月以来的最大增幅。

加拿大的情况也类似，上周加拿大活跃钻机数几近翻番至185座，为10个月以来最高水准。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五表示，金融投资者截至1月9日当周增持美国原油期货净多仓至纪录新高。 (完) (编译 陈宗琦/汪红英；审校 杜明霞/张涛)