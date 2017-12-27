国际油市：油价从2015年中来高位回落，供应受扰引发的涨势动能消退

* 布兰特原油下滑，此前触及2015年中来最高

* 利比亚和北海输油管道关闭，带动油价跳升

* 北海福尔蒂斯输油管道逐步恢复运行

路透卡尔加里12月27日 - 油价周三在上日触及近两年半高位后下滑，因利比亚和北海供应受到干扰所引发的涨势失去动能。

布兰特原油期货结算价报每桶66.44美元，下跌0.58美元，上日升穿每桶67美元，为2015年5月来首次。

美国原油期货收报每桶59.64美元，较上日结算价下跌0.33美元。上日美国原油升穿60美元，为2015年6月来首次。

“市场仍然倾向于利多的消息，但是，今天我们看到了一些获利了结”Tradition Energy市场研究部经理Gene McGillian说。

周二，利比亚石油供应减少约9万桶/日，因一条向Es Sider港口输送原油的管道爆炸。

利比亚国家石油公司高管周三向路透表示，维修该原油管道可能需要约一个星期，但将不会对出口造成重大影响。

周三，北海福尔蒂斯输油管道运送量为正常运送量的一半，该管道运营商承诺，1月初将恢复全面运作。

美国石油协会(API)周三市场结算后公布，上周美国原油库存大幅下降，降幅超预期，因炼厂增加产出，但汽油和馏分油库存增加。

API公布，截至12月22日该周，美国原油库存减少600万桶，至4.328亿桶，路透调查的分析师预计为减少400万桶。上周汽油库存增加310万桶，预计为增加130万桶。馏分油库存增加280万桶，分析师预估减少58.4万桶。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)