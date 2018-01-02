国际油市：油价创2014年以来最强年度开局，受伊朗动荡局势推涨

路透新加坡1月2日 - 油价周二创下2014年以来最强年度开局表现，原油价格涨至2015年中段高位，因伊朗发生大规模反政府集会，且石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯持续减产。

0747 GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货涨0.21美元或0.4%，报每桶60.63美元，日内稍早一度触及2015年6月以来高位60.74美元。

布兰特原油期货上涨0.31美元或0.5%，报每桶67.18美元，稍早曾涨至2015年5月高位67.29美元。

这是自2014年1月以来，两个指标油价首次开年都在每桶60美元上方。

“伊朗动乱加剧，使油价在2018年有个强劲的开局，”美国Schork Report在给客户的研报中称。

根据新闻机构及社交媒体消息，伊朗抗议者在周一晚间至深夜冲击了数个警察局，安全部队竭力控制这场自2009年动乱以来针对政府最为大胆的挑战。抗议活动已经持续至第五天。据报导称，在周日冲突中约有13人丧生，这是2009年以来最严重的一场动乱。

“全球库存下降以及经济增长强劲，抵消了北海福尔蒂斯油管恢复运行以及利比亚恢复生产的影响，”新加坡期货经纪公司Oanda的资深市场分析师Jeffrey Halley表示。(完)