国际油市：油价创2014年以来最高年度开盘价，受减产行动和需求支撑

路透新加坡1月2日 - 油价周二创下2014年以来最高的年度开盘价格，因受到石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯的持续减产行动，和需求强劲的支撑。

只有美国产量增加这一因素略微打压了2018年油价前景。美国原油产量即将突破1,000万桶/日。

0119GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货报每桶60.29美元，较2017年最后一个交易日的结算价下跌0.13美元或0.2%；不过自2014年以来首次年度开盘价位于每桶60美元上方。

布兰特原油期货报每桶66.79美元，较2017年最终收盘价下跌0.08美元或0.1%。这也是布兰特原油自2014年以来年度开盘价首次高于60美元。

交易商表示，周二油价下滑是因为北海福尔蒂斯油管系统恢复全部运能，以及利比亚输油管线正在修复。

全球油市一直受到石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯牵头的减产行动的支撑。强劲的需求增长，尤其是中国的需求，也对油价构成支撑。

“石油库存自2017年3月以来不断下降，并且OPEC已同意延长减产至2018年底，因此油市基本面前景自2017年初以来已经改善，这么说可能没有争议，”澳洲Rivkin Securities投资分析师William O‘Loughlin表示。

“另一方面，油价上涨料将刺激美国页岩油产出，”他说。(完) (编译 徐文焰/王兴亚；审校 龚芳/许娜)