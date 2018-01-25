国际油市：油价创2014年底以来最高，因美国原油库存下降及美元走软

路透新加坡1月25日 - 油价周四触及2014年12月以来最高水准，受助于美国原油库存创连续第10周下降，且美元继续走软。

布兰特原油期货周四开盘报每桶70.95美元，创2014年12月初以来最高水准，0105 GMT时小幅回落至70.86美元，但仍较上日收盘价涨0.33美元或0.5%。

美国原油期货早盘涨至每桶66.22美元，也为2014年12月初以来最高，0104 GMT时回落至每桶66.07美元，但仍较上日结算价上涨0.46美元或0.7%。

两个指标原油合约自去年中以来均涨近60%。

石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等产油国的减产举措也支撑了油价。

“沙特和俄罗斯继续协同努力以口头推高油市，昨晚两国石油部长称，他们也在其他较长期计划方面进行合作，”期货经纪机构AxiTrader首席市场策略师Greg McKenna表示。

“这再加上美元下跌、库存继续下降，这些因素共同推高了(原油)价格，”他补充称。

能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，1月19日止当周，美国原油库存下降110万桶至4.1158亿桶。这是2015年2月以来最低。

外汇市场方面，美元兑一篮子其他主要货币触及2014年12月以来最低水准。

整体看涨的油市面临美国产量增加的问题。美国产出正逐步逼近每日1,000万桶，上周达到988万桶。

美国产出自2016年中以来已增长逾17%，现在与主要出口国沙特处在同一水平。(完) (编译 汪红英/李爽 审校 陈宗琦/杜明霞)