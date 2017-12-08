FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
国际油市：油价受中国需求因素带动上涨近2%，但周线下跌
频道
专题
朝鲜半岛前景不容乐观 但动武的选择绝不可接受--中国外长
半岛局势
朝鲜半岛前景不容乐观 但动武的选择绝不可接受--中国外长
汇市一周综述：美国政策面利好助美元 比特币疯涨引人忧
深度分析
汇市一周综述：美国政策面利好助美元 比特币疯涨引人忧
焦点：英国与欧盟就退欧关键问题达成一致 谈判有望进入下一阶段
深度分析
焦点：英国与欧盟就退欧关键问题达成一致 谈判有望进入下一阶段
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
December 8, 2017 / 10:10 PM / in 20 hours

国际油市：油价受中国需求因素带动上涨近2%，但周线下跌

1 分钟阅读

* 中国原油进口强劲，支撑油价

* 全球2018年需求增长预期为150万桶/日－Jefferies

* 美国原油产量触及1970年代来最高

* 美国活跃钻机数连续第三周上升－贝克休斯

路透纽约12月8日 - 油价周五上涨近2%，受助于中国原油需求不断上升，非洲最大原油出口国的原油工人的罢工威胁。

但美国原油本周周线下跌1.7%，布兰特原油周线下降0.5%，因市场担心美国产量不断上升，可能损及石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议带来的影响。

布兰特原油收涨1.20美元，或1.9%，报每桶63.40美元。

美国原油收升0.67美元，或1.2%，报每桶57.36美元。

中国海关周五公布的数据显示，中国11月原油进口增至3,704万吨，相当于日均901万桶，为纪录次高水平。

“中国公布的数据良好，”Tyche Capital Advisors分析师John Macaluso表示，“许多额外的进口不是来自沙特。伊朗、俄罗斯和美国是其中的增加供应的国家。”

中国需求不断上升，将令中国超过美国，成为今年全球最大的原油进口国。

美国投行Jefferies预计，2018年全球原油需求增长150万桶/日，受中国需求增长近10%所推动。

“总的来说，市场看来更健康，而不是较疲弱，”PVM Oil Associates分析师Tamas Varga表示。

Varga说，尼日利亚一原油工人工会威胁将在本月稍后举行罢工，这支撑油价。尼日利亚是非洲最大的原油出口国。

能源服务公司贝克休斯周五发布备受市场关注的报告，称截至12月8日该周，美国活跃钻机新增两座，至9月来最高的751座，连续第三周上升。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五表示，在截至12月5日该周，对冲基金和基金经理所持的美国原油多头押注下降，因担心美国产量上升。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below