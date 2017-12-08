国际油市：油价受中国需求因素带动上涨近2%，但周线下跌

* 中国原油进口强劲，支撑油价

* 全球2018年需求增长预期为150万桶/日－Jefferies

* 美国原油产量触及1970年代来最高

* 美国活跃钻机数连续第三周上升－贝克休斯

路透纽约12月8日 - 油价周五上涨近2%，受助于中国原油需求不断上升，非洲最大原油出口国的原油工人的罢工威胁。

但美国原油本周周线下跌1.7%，布兰特原油周线下降0.5%，因市场担心美国产量不断上升，可能损及石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议带来的影响。

布兰特原油收涨1.20美元，或1.9%，报每桶63.40美元。

美国原油收升0.67美元，或1.2%，报每桶57.36美元。

中国海关周五公布的数据显示，中国11月原油进口增至3,704万吨，相当于日均901万桶，为纪录次高水平。

“中国公布的数据良好，”Tyche Capital Advisors分析师John Macaluso表示，“许多额外的进口不是来自沙特。伊朗、俄罗斯和美国是其中的增加供应的国家。”

中国需求不断上升，将令中国超过美国，成为今年全球最大的原油进口国。

美国投行Jefferies预计，2018年全球原油需求增长150万桶/日，受中国需求增长近10%所推动。

“总的来说，市场看来更健康，而不是较疲弱，”PVM Oil Associates分析师Tamas Varga表示。

Varga说，尼日利亚一原油工人工会威胁将在本月稍后举行罢工，这支撑油价。尼日利亚是非洲最大的原油出口国。

能源服务公司贝克休斯周五发布备受市场关注的报告，称截至12月8日该周，美国活跃钻机新增两座，至9月来最高的751座，连续第三周上升。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五表示，在截至12月5日该周，对冲基金和基金经理所持的美国原油多头押注下降，因担心美国产量上升。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)