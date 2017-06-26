国际油市：油价受美元走软提振走高，但美国钻探活动升温带来拖累

路透首尔6月26日 - 油价周一早盘上涨，受美元走软提振；但美国原油钻探活动升温，令人担忧全球供应过剩情况将持续，尽管一些产油国做出减产努力。

0047GMT，布兰特原油期货涨0.24美元或0.53%至每桶45.78美元。

美国原油期货涨0.21美元或0.49%，至每桶43.22美元。

美元指数周一维持在低位，因市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)在今年稍后再度升息的预期减弱。美元走软也令油价对使用其他货币的国家而言更便宜。

“大宗商品价格经历过动荡的一周后回稳，多数商品价格此前都遭遇大幅下挫，”澳新银行在报告中称。“美元小幅走弱也有助于改善投资者买兴。”

尽管油价自10个月低点反弹，但自石油输出国组织(OPEC)和一些非OPEC产油国5月底决定延长减产协议以来仍下跌约13%。

美国的原油供应弱化了减产行动的效果。

能源服务公司贝克休斯的数据显示。美国能源企业在6月23日止当周的活跃钻机数增加11座，总数达到758座，为2014年4月以来最高。

随着美国钻探活动的升温，基金经理持有的美国原油期货与期权净多仓降至11月以来最低。(完) (编译 王颖/徐文焰；审校 杜明霞/戴素萍)