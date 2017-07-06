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2017年7月6日 / 凌晨5点27分 / 1 个月前

国际油市：油价受美国原油库存下降推动上涨，但仍保持疲势

路透新闻部

1 分钟阅读

路透新加坡7月6日 - 油价周四收复部分失地，受美国强劲的需求支撑，但分析师提醒指出，继昨日油价急跌后，供应过剩将会继续拖累油市。

0513GMT时，布兰特原油期货涨0.34美元，或0.7%，至每桶48.13美元。

美国西德克萨斯中质油(WTI)期货涨0.32美元，或0.7%，报每桶45.45美元。

这一涨势反映了美国燃油需求坚挺。美国石油协会(API)周三晚间公布，截至6月30日当周，美国原油库存减少580万桶，至5.037亿桶。

“在API公布库存数据显示美国原油库存下降之后，油价轻微反弹，”能源咨询机构Trifecta的管理人士Sukrit Vijayakar称。

但整体市场状况依然疲弱。

原油价格周三下挫约4%，受石油输出国组织(OPEC)出口上升影响。

“经济合作暨发展组织(OECD)石油总库存依然超过30亿桶，利比亚和尼日利亚供应出现反弹，美国页岩油快速回升，这些应会防止未来出现库存大幅下降，”美银美林称，并认为石油产量料进一步增加。

美银美林表示，将今年的西德克萨斯中质油(WTI)均价预期下调至47美元、2018年为50美元，分别低于之前预计的52美元和53美元。

美银美林将今年布兰特原油价格预期下调至50美元、2018年为52美元，分别低于之前预计的54美元和56美元。

Bernstein Research也下调油价预期，称这是考虑到美国页岩油产量可能增加，特别是二叠纪油田的产量。 (完) (编译 白云/孙国玉；审校 张若琪/王颖)

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